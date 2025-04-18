Pil Yok, Kablo Yok... Bir Arı Kadar Küçük: Dünyanın En Hafif Robotu Gökyüzünde

California Üniversitesi Berkeley'de geliştirilen dünyanın en küçük kablosuz uçan robotu, manyetik alanlarla havalanarak tıpkı bir yaban arısı gibi süzülüyor. Pilsiz, kablosuz ve ultra hafif bu yenilikçi robotun tarımdan keşfe kadar birçok alanda devrim yaratacak teknolojilerin habercisi olduğu belirtiliyor.

Pil Yok, Kablo Yok... Bir Arı Kadar Küçük: Dünyanın En Hafif Robotu Gökyüzünde

California Üniversitesi Berkeley'de bilim kurguya göz kırpan bir gelişmeye imza atıldı. Makine Mühendisliği Profesörü Liwei Lin'in liderliğindeki ekip, dışarıdan yönlendirilen manyetik alanlarla çalışan minik bir uçan robot geliştirdi.

Ne pille çalışıyor ne de kabloya ihtiyaç duyuyor; tamamen manyetik kuvvetle havalanıyor ve tıpkı bir yaban arısı gibi çevresinde manevra yapabiliyor.

Bu zarif mikro robot, manyetik alanların hassas ayarlanmasıyla havada süzülebiliyor, hedeflerine doğru yönlendirilebiliyor ve çiçekten çiçeğe konarak tozlaşma görevlerini üstlenebiliyor. Hafifliği ve kablosuz yapısı sayesinde geleneksel uçuş sistemlerine meydan okuyan robot, henüz kendi konumunu belirleyemiyor olsa da, bilim insanları yakın gelecekte aktif kontrol sistemleri eklemeyi hedefliyor.

Pil Yok, Kablo Yok... Bir Arı Kadar Küçük: Dünyanın En Hafif Robotu Gökyüzünde - Resim : 1

Çalışmanın ortak yazarı ve Liwei Lin laboratuvarında lisansüstü öğrencisi olan Wei Yue konuyla ilgili, "Gelecekte, robotun tutumunu ve pozisyonunu gerçek zamanlı olarak değiştirmemize olanak tanıyacak aktif kontrolü eklemeyi deneyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Tarımda doğal tozlaşma süreçlerinin desteklenmesinden keşif görevlerine kadar geniş bir kullanım alanı öngörülen bu teknoloji, geleceğin robotik sistemlerine yön vermeye aday.

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Kaynak: DHA

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