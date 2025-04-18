İsrail'den Gazze'ye Peş Peşe Hava Saldırısı! En Az 25 Ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki Tel ez-Zater Mahallesi'nde "Mikdad" ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırı sonucu 5’i çocuk, aynı aileden 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki Tuvam bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadırın vurulduğu hava saldırısında da 2 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.

Cibaliye'de sivillerin toplandığı bir alanı hedef alan başka bir saldırıda ise Muhammed Ebu Rukbe isimli genç hayatını kaybetti.

GAZZE'YE SALDIRILAR

Gazze'nin güneyinde, Han Yunus’un doğusundaki Beni Süheyla bölgesinde Bereket ailesine ait bir ev ve çevresindeki diğer evlerin bombalanması sonucu aynı aileden 10 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı zamanda, Han Yunus kentindeki İtisam Stadyumu yakınlarında Ebu Akir ailesine ait bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Kaynak: AA