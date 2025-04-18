İsrail ile ABD'nin Gizli Buluşması Ortaya Çıktı

İsrail'in Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Mossad Direktörü David Barnea, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turu öncesinde dikkat çeken bir hamle yaptı. İkili, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek için gizlice Paris'e gitti.

İsrail ile ABD'nin Gizli Buluşması Ortaya Çıktı

Gazze Şeridi'ne saldırılarına ateşkes uzlaşmasına rağmen devam eden İsrail'in Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Mossad Direktörü David Barnea, ABD ile İran arasında yarın yapılacak nükleer müzakerelerin ikinci turu öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek için harekete geçti.

İsrailli Walla haber sitesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Dermer ve Barnea'nın bugün Fransa'nın başkenti Paris'e gittiğini aktardı. İkilinin orada Witkoff ile görüşeceği belirtildi.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında yürütülen müzakerelerin ikinci turunun yarın İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması amacıyla 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı. Dolaylı yapılan görüşmede İran heyetine  Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise  Witkoff  temsil etmişti.

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Kaynak: AA

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