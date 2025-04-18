Avrupa Birliği Suudi Arabistan Vatandaşlarına Vizeyi Kaldırmaya Hazırlanıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize gerekliliklerinden tamamen muaf tutma yönündeki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Farnaud, yaptığı açıklamada 2024’ün Nisan ayında Avrupa Komisyonunun Suudi Arabistan vatandaşlarıyla birlikte Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman’dan gelenlerin 5 yıla kadar, kısa süreli ziyaretleri için çok girişli vize almasını sağlayan kuralları kabul ettiğini anımsattı.

Farnaud, söz konusu değişikliklerin halklar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve Suudi Arabistan ile Avrupa arasındaki düzenli alışverişin teşviki yönünde kritik bir adım olduğunu dile getirdi.

Yeni vize politikasıyla birlikte Suudi Arabistan vatandaşlarının tek bir vize ile 5 yıllık süre içinde Avrupa’ya birden fazla kez seyahat edebilmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA