İsrail'den Gazze'ye Yine Bombardıman! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi öldü.

İsrail'den Gazze'ye Yine Bombardıman! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Filistinlilere yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla beldesinde "Bereke" ailesine ait bir ev ile çevredeki evlere hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerinde halen kayıplar bulunurken, sivil savunma, sağlık ve acil yardım ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail ordusu, gece saatlerinde, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde "Nasyu" ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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