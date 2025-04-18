Batı Şeria'da 2 Filistinli Katledildi
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 2 Filistinliyi katletti, bir Filistinliyi ise yaraladı.
Gazze'ye saldırılarını 7 Ekim 2023'ten beri sürdüren İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Osarin beldesinde Filistinlilere ateş açtığı öğrenildi.
Filistin makamlarından saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Diğer yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Osarin beldesi yakınında "yoldan geçen araçlara taş attığı" iddia edilen 3 Filistinliye ateş açtığı aktarıldı.
İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü, bir Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA