Peru'da Devlet Başkanlığı Seçimini Keiko Fujimori Kazandı

Peru Ulusal Seçim Kurulu, devlet başkanlığı seçimini Keiko Fujimori'nin kazandığını açıkladı.

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Peru'da Devlet Başkanlığı Seçimini Keiko Fujimori Kazandı
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Peru Ulusal Seçim Kurulu, 7 Haziran'da ikinci turu düzenlenen devlet başkanı seçimlerini eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori'nin kazandığını duyurdu. Resmi sonuçlara göre Fujimori, 9 milyon 223 bin oy alırken rakibi Roberto Sanchez ise 9 milyon 173 bin oy aldı.

Fujimori, sanal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yeni bir dönem başlıyor. Bu süreci sorumluluk, alçakgönüllülük ve derin bir görev bilinciyle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fujimori'nin Peru'nun bağımsızlık gününü kutladığı 28 Temmuz'da göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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