Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'ye Geliyor

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz'da (Yarın) Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şerif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Duran, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret ve yatırım başta olmak üzere ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağını, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti. Ziyaret çerçevesinde Türkiye ile Pakistan iş dünyasını bir araya getirecek bir iş forumunun da düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi