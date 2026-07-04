Sigara İçenler İçin Yeni Karar: Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Devlet Karşılayacak

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Sigarayı bırakmak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla, sosyal güvencesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın en fazla 1 milyon kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanacak sigara bırakma ilaçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tütün bağımlılığı tedavisi gören hastalara yönelik ilaç desteğinin kapsamı genişletildi. Düzenleme kapsamında, belirlenen şartları taşıyan hastalar herhangi bir sosyal güvence şartı aranmaksızın tedavi sürecinde kullanılan ilaçlara ücretsiz erişebilecek.

SOSYAL GÜVENCE ŞARTI KALDIRILDI

Kararla birlikte sigarayı bırakma tedavisi gören ve sayıları 1 milyonu aşmayan hastalar, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına ulaştırılacak ilaçlardan faydalanabilecek. Destek kapsamındaki ilaçlar arasında nikotin replasman ürünlerinin yanı sıra Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin etken maddelerini içeren tedavi ilaçları da yer alıyor.

İLAÇLAR TEDAVİ MERKEZLERİ ARACILIĞIYLA VERİLECEK

Ücretsiz ilaç desteği, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla hastalara ulaştırılacak. Böylece sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların tedaviye erişiminin kolaylaştırılması ve tütün kullanımının azaltılması hedefleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın uygulanmasından ise Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak.

Kaynak: Haber Merkezi