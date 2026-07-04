Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: İstanbul'da Erkekleri Taciz Eden Kadın İle İlgili Flaş Gelişme

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İstanbul'da yaşanan ve kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemi olan olayda İddiaya göre mağaza ve iş yerlerini dolaşarak ürün satma bahanesiyle içeri giren bir kadın, gözüne kestirdiği erkek çalışanları taciz etti. Farklı ilçelerde yaşanan olaylar güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

EMNİYET EKİPLERİ O KADININ PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Z.E'yi (30) gözaltına aldı.

CEZAİ EHLİYET RAPORU İSTENDİ

İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Z.E'nin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.

Kaynak: AA-DHA