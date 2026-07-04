Trump'ın Ankara Programı Belli Oldu: İşte NATO Zirvesi Öncesi İlk Durağı

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7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde ABD heyetinin hazırlıklara günler öncesinden başlayacağı öğrenildi. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, güvenlik, lojistik ve organizasyondan sorumlu yüzlerce ABD personeli Trump'tan önce Ankara'ya gelerek gerekli koordinasyonu sağlayacak. Özel servis ekiplerinin Trump'ın kullanacağı güzergahlar, güvenlik koridorları ve konvoy düzenini ayrıntılı şekilde planlayacağı belirtildi.

ANITKABİR ZİYARETİYLE BAŞLAYACAK

Edinilen bilgilere göre Trump, Ankara programına Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayacak. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek olan ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump'ın konvoyuna Beştepe güzergahında atlı birliklerin de eşlik etmesi planlanıyor.

GÜNDEMDE SAVUNMA VE BÖLGESEL KRİZLER VAR

Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ile Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmelerde Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi, milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariki, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler ile iki ülke arasındaki savunma iş birliği başta olmak üzere birçok kritik konunun ele alınacağı ifade ediliyor.

Liderlerin görüşmeler sonrasında çeşitli anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor. Trump'ın heyetinde ABD Savunma Bakanlığı ile NATO'dan sorumlu üst düzey askeri ve diplomatik yetkililerin de yer alacağı öğrenildi.

SAVUNMA SANAYİİ FORUMU DA ZİRVEYE DAMGA VURACAK

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da Savunma Sanayii Forumu da düzenlenecek. ATO Congresium'da gerçekleştirilecek etkinliğin açılışını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak.

Forumda Saab, Airbus ve Northrop Grumman'ın yanı sıra çok sayıda Türk savunma sanayii şirketi de yer alacak. Etkinlikte şirketler arasında yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve çeşitli mutabakat muhtıralarının imzalanması bekleniyor.

TRUMP'TAN NATO ORTAKLARINA YENİ ELEŞTİRİ

Zirve öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, NATO üyelerinin savunma harcamalarına ilişkin eleştirilerini yineledi. ABD'nin 2014-2025 döneminde ittifak için 999 milyar dolar harcadığını öne süren Trump, bazı müttefiklerin yeterli katkıyı sağlamadığını savundu. İran savaşı sürecindeki tutumları nedeniyle bazı NATO ülkelerini de eleştiren Trump, "İlişki karşılıklı olmadığı halde ABD'nin bu yükü tek başına taşımaya devam etmesi mantıklı değil." ifadelerini kullandı.

ODTÜ'DE NATO TEDBİRLERİ

Zirve öncesinde Ankara'da güvenlik önlemleri artırılırken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de bazı uygulamalar devreye alındı.

Üniversite yönetiminin yaptığı duyuruya göre, 6-12 Temmuz tarihleri arasında kampüse personel ve araç girişlerinde kısıtlama uygulanacak. Bu süreçte yurtlarda konaklama, yemek, temizlik ve diğer destek hizmetleri verilmeyecek, kantinler de kapalı olacak.

Öğrencilerden yurtları en geç 4 Temmuz'a kadar boşaltmaları istenirken, yurtların 13 Temmuz itibarıyla yeniden hizmet vermesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi