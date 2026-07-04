Emekli ve Memur Maaşlarında Kritik Hesap! Refah Payı ve Seyyanen Zam İçin Dikkat Çeken Sözler

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 oranında artış yapılacak. Toplu sözleşme hükümleri nedeniyle memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 13,52 seviyesinde kaldı.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN MAAŞ FARKI TARTIŞMASI

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur emeklilerinin resmi enflasyonun altında zam aldığını belirterek, iki kesim arasındaki maaş farkının yeniden tartışma konusu olduğunu ifade etti.

Karakaş'a göre, yüzde 17,76'lık 6 aylık enflasyona rağmen memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 oranında zam yapılması, yaklaşık yüzde 4,24'lük bir fark oluşmasına neden oldu. Bu durumun özellikle sabit gelirle geçinen memur emeklileri açısından alım gücünü olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL'YE YÜKSELDİ

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Böylece taban maaş uygulamasından yararlanan milyonlarca emeklinin gelirinde artış sağlanacak.

Ancak uzmanlar, bu sistemin yüksek prim ödeyerek emekli olan vatandaşlar açısından yeni bir gelir dengesizliği oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Emeklilerin uzun süredir gündeminde yer alan seyyanen zam ve refah payı beklentisinin ise bu dönemde karşılık bulmasının zor olduğu belirtiliyor. Karakaş, Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre memur emeklilerine ilave bir seyyanen zam ya da refah payı verilmesine yönelik somut bir hazırlık bulunmadığını ifade etti. Buna karşın memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle aynı seviyeye çıkarılmasına yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmadığını söyledi.

Milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında yapılacak maaş ödemeleriyle birlikte zamların bütçelerine nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi