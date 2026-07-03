Telefon Görüşmesinde Kararlaştırıldı: Netanyahu ABD Yolcusu

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ile Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Netanyahu, Trump'ı ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü münasebetiyle tebrik etti.

Netanyahu'nun ayrıca Trump'a, "ABD’nin küresel özgürlüğün garantörü olduğunu ve İsrail'in iki ülke arasındaki yakın bağı büyük bir takdirle karşıladığını" söylediği aktarılan açıklamada, ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

TARİHİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaretin tarihinin henüz belirlenmediğini aktardı. Haberde, Netanyahu ve Trump'ın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi beklenirken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da Washington'u ziyaret etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Daha önce Avn'ın Netanyahu ile telefon görüşmesi yapmaya karşı çıktığı hatırlatılan haberde, Trump'ın İsrail Başbakanı ile Lübnan Cumhurbaşkanı'nı bir araya getirmek istediği öne sürülerek bu konuda henüz ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

ABD-İran mutabakatı, Tel Aviv yönetimini rahatsız ederken ABD Başkanı Trump, özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert dille eleştirmişti. Basına yansıyan haberlerde, ikili arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna dikkat çekilmişti.

Kaynak: AA