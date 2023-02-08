Pekin'den gelen arama arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle taziye mesajları paylaşan çok sayıda ülke, enkaz altında kalanların kurtarılması için arama ve kurtarma ekiplerini seferber etti.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen iki depremin ardından Avrupa Birliği (AB) mekanizmalarının yanı sıra NATO üyesi ve Avrupa'dan çok sayıda ülke, Türkiye'nin bu zor gününde destek olmak için harekete geçti. Çin de Türkiye'ye destek olan ülkeler arasında yer aldı.

ÇİN'İN ARAMA KURTARMA EKİBİ TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Çin'in dün Pekin'den yola çıkan arama kurtarma ekibinin Türkiye'de ulaştığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek olmak üzere oluşturulan 82 kişilik ekibin bugün sabah saatlerinde Adana'ya ulaştığını belirtti.

Sözcü Mao, arama, kurtarma, haberleşme ve tıbbi tedavide kullanılmak üzere 20 tondan fazla ekipman ve malzemeyi beraberinde götüren ekibin, en kısa zamanda uluslararası kurtarma faaliyetlerine katılacağını ifade etti.

Çinli sivil kuruluşlardan da çok sayıda kurtarma ekibinin yola çıkmaya hazırlandığını kaydeden Mao, "Türk tarafının talebi doğrultusunda elimizden gelen destek ve yardımı sağlamayı sürdüreceğiz.” dedi.

Acil Durum Bakanlığına bağlı, arama, kurtarma ve sağlık destek görevlilerinden oluşan 82 kişilik Çin ekibi, dün akşam saatlerinde Pekin Başkent Havaalanı'ndan AirChina Havayollarının tarifeli uçuşuyla afet bölgesine hareket etmişti.