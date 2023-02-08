Fransa ve Çin'den arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma yol açtığı 10 ilde arama kurtarma faaliyetleri için yurt dışı desteği sürüyor. Fransa’nın gönderdiği ikinci arama kurtarma ekibi bugün Gaziantep’e ulaştı. Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“İkinci arama kurtarma kafilemizi taşıyan 3.uçağımız bu sabah Gaziantep’e indi. 61 itfaiye eri, 2 doktor, 4 hemşire, 1 veteriner, özel eğitimli 6 köpekten oluşan ekibimiz çalışmalarını Kahramanmaraş’ta yürütecek.”

Çin’in gönderdiği 90 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibi ise Adana Havalimanı’na ulaştı. Çin İstanbul Başkonsolosluğu, sosyal medya üzerinden “Çin'den gelen 2 grup toplam 90 kişilik arama kurtarma ekibi, Adana Havalimanı'na ulaştı. Ekip zaman kaybetmeden afet bölgelerine giderek kurtarma çalışmalarına başlayacak. Bunun yanısıra, 50 kişilik bir arama kurtarma ekibi daha bugün öğlen Çin'den Adana'ya ulaşacak” açıklamasını yaptı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ise Türkiye'de de faaliyet gösteren Rus metalürji şirketi MMK’nin Hatay başta olmak üzere deprem bölgesindeki 10 bin kişiye yemek ve bin kişiye konaklama yardımı sağladığını belirtti. MMK’ya ait fabrikalarda bulunan tıbbi odanın da yurttaşların tedavisi için kullanıldığı kaydedildi. Büyükelçilik, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden “Akkuyu NGS Projesi’nde yer alan şirketler, depremzedeler için el ele verdi. Yükleniciler, aralarında vinçler, traktörler, ekskavatörler ve damperli kamyonların da olduğu 80 aracı bölgeye gönderdi. 200'den fazla personel de deprem bölgesine gitti” bilgisini paylaştı.

Kaynak: ANKA