OHAL tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığına sunuldu.

OHAL ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM'nin onayına sunulmak üzere Meclis Başkanlığına gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan kararda, Anayasa'nın 119. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildiği kaydedildi.