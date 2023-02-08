Yunanistan, Türkiye'ye takviye kurtarma ekibi gönderiyor

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Hristos Stilyanidis, ülkesinin ek bir arama kurtarma ekibini daha Türkiye'ye göndereceğini açıkladı.

Stilyanidis, Yunan arama kurtarma ekibi EMAK'a bağlı birliklerin Selanik'te bulunan Sedes Hava Üssü'nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Daha önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderileceğini duyurmuş, "Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem