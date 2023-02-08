Yunanistan, Türkiye'ye takviye kurtarma ekibi gönderiyor
Yunanistan hükümeti, Türkiye'ye ek arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Hristos Stilyanidis, ülkesinin ek bir arama kurtarma ekibini daha Türkiye'ye göndereceğini açıkladı.
Stilyanidis, Yunan arama kurtarma ekibi EMAK'a bağlı birliklerin Selanik'te bulunan Sedes Hava Üssü'nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
📍Αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ #Θεσσαλονίκη— Χρήστος Στυλιανίδης - Christos Stylianides (@StylianidesEU) February 8, 2023
🇬🇷 Αποστολή επιπλέον δυνάμεων @pyrosvestiki #ΕΜΑΚ #ΕΚΑΒ για ενίσχυση της συνδρομής στις επιχειρήσεις Έρευνας & Διάσωσης #Τουρκία #σεισμός
Η #Ελλάδα δίπλα στους σεισμόπληκτους της 🇹🇷 @GreeceInTurkiye@TC_Atina
🔗 https://t.co/Uid0HPgUYa pic.twitter.com/25pmSFo1yE
Daha önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderileceğini duyurmuş, "Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor" demişti.
Kaynak: Gerçek Gündem