Paris'te bir apartmanda önce patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te bir apartmanın 7. katındaki dairede kaynağı belirlenemeyen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi yaşamını yiritdi.

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Paris'te bir apartmanda önce patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

tesinin haberine göre, Paris'in 11. bölgesinde bir apartmanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu apartmanda çıkan yangından kaçmaya çalışan ve paniğe kapılarak aşağı atlayan kişi hayatını kaybetti.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, patlamanın yaşandığı dairede 2 ceset bulundu.

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Tahliye edilen bina sakinlerinin 2 saat sonra evlerine girebileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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