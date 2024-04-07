'The Last Kingdom' oyuncusu Adrian Schiller hayatını kaybetti

İngiliz oyuncu Adrian Schiller, 60 yaşında hayatını kaybetti.

'The Last Kingdom' oyuncusu Adrian Schiller hayatını kaybetti

The Last Kingdom' dizisinde Aethelhelm karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Adrian Schiller, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Schiller'in ölüm haberini menajeri duyurdu. Yapılan açıklamada oyuncunun "ölümünün ani ve beklenmedik olduğu" belirtildi.

Schiller, 'Masterpiece', 'Raised by Wolves', 'The Danish Girl', 'Bright Star' ve 'Beauty and Beast' gibi yapımlarda rol aldı. 2015 yılında Meryl Streep'le birlikte 'Suffragette' filminde rol alan oyuncu, geçtiğimiz yıl ise Marylebone Tiyatrosu'nda sahnelenen The White Factory oyununda yer aldı.

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