Panama'dan Trump'a Rest! 'Kanal Bizim Olmaya Devam Edecek'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşen Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışma konusu olmadığını vurguladı. Mulino, Rubio'ya kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini söyledi.

Panama'dan Trump'a Rest! 'Kanal Bizim Olmaya Devam Edecek'

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ülkenin radikal politikaları gündemden düşmezken, Panama Kanalı da Trump'ın "vaatleri" arasında yer aldı. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, başkent Panama City'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelerek bu konu hakkında görüştü.

Rubio'ya kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını belirten Mulino, "Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı" ifadesini kullanan Mulino, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletti.

'PANAMA 1 DOLAR BİLE YATIRMAYACAK'

Rubio ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Mulino, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador'dan gelen göçmenlerin dönüş işlemlerinin Darien eyaletine bağlı Meteti kasabasında çözülmesi için ABD'ye teklif sunduğunu açıkladı.

Panama'dan Trump'a Rest! 'Kanal Bizim Olmaya Devam Edecek' - Resim : 1
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Masrafların tamamen ABD tarafından karşılanması gerektiğini vurgulayan Mulino, "Sanırım böyle olacak. Panama'yı bir geçiş noktası olarak kullanacağız ve oradan transferler gerçekleştirilecek. Dürüst olmak gerekirse bu bizim için gayet uygun bir çözüm. ABD tüm masrafları karşılayarak süreci sorunsuz şekilde yönetebilir. Panama bu işe 1 dolar bile yatırmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN TALEPLERİ KONUŞULDU

Mulino ile Rubio'nun görüşmesinde, düzensiz göçle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı ve Panama Kanalı'na yönelik ABD'nin taleplerinin ele alındığı bildirildi. Göçmen krizine dair bir öneride bulunan Mulino, ABD'nin Panama'yı, farklı ülkelerden gelen düzensiz göçmenleri sınır dışı etme sürecinde bir merkez olarak kullanmasını öngören göçmenlik anlaşmasının uzatılmasını teklif etti.

Panama makamlarına göre, 2024 yılında yaklaşık 300 bin düzensiz göçmen Darien Boşluğu'nu kullanarak ABD'ye ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, en son yaptığı konuşmada, "Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak" demişti.

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Kaynak: AA

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