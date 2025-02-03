Haiti'de Çeteler Başkent Yakınlarındaki Kasabaya Saldırdı, Onlarca Ölü Var

Yerel basında yer alan habere göre, silahlı çeteler, Port-au-Prince'ye 10 kilometre mesafedeki Kenscoff kasabasına baskın düzenledi.

BASKINDA 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Güvenlik güçlerinin yetersiz kalması üzerine kasabaya takviye polis gönderildi.

Haiti'deki bağımsız bir sivil toplum kuruluşunun açıklamasına göre, saldırılarda 100 ev yakıldı. Çeteler, bölgenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla "büyük" bir saldırı gerçekleştirdi.

Bu arada Haiti Polis Sözcüsü Michel-Ange Louis, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı çete üyesi 20 kişiyi öldürdüklerini ve güvenliğin sağlanması için gerekenin yapıldığını ifade etti.

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

BAŞKENT ÇETELERİN KONTROLÜNDE

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları dindirilemiyor.

BAŞBAKAN 7 AY DAYANABİLDİ

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamış ancak Conille ancak 7 ay görevde kalabilmişti.

Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine de iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.

Kaynak: AA