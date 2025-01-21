Trump'ın 'Panama Kanalı' Israrı Sürüyor... Panama Devlet Başkanı'ndan Yemin Törenindeki Sözlere Yanıt Geldi

ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, yemin ederek görevine başladı. Trump'ın yemin törenindeki açıklamaları gündeme damga vurdu. Seçildiği günden bu yana Panama Kanalı'nı ABD'ye dahil edeceklerine dair açıklamalarıyla gündem yaratan Trump, yemin töreninde bir kez daha "Panama Kanalını geri alacağız" dedi ve kanaldan geçiş fiyatlarını eleştirdi. Trump "Çin ile de anlaşmaları vardı ama bu anlaşmaya uyulmadı o yüzden Panama'yı geri alıyoruz." dedi.

PANAMA DEVLET BAŞKANI'NDAN YANIT

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın yemin törenindeki Panama Kanalı'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Mulino paylaşımında, “Başkan Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak” ifadelerini kullandı.

Mulino, Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına yönelik, “Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA