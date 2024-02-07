Pakistan'da milletvekili adaylarını hedef alan bombalı saldırı: 28 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yarın yapılacak seçimlerden önce milletvekili adaylarını hedef alan bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

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Pakistan'da milletvekili adaylarını hedef alan bombalı saldırı: 28 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Pişin bölgesinde, bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinin önünde bombalı saldırı düzenlendi.

Geo News televizyonundaki habere göre; saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Sağlık yetkilileri, yaralıların durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Saldırı düzenlendiği sırada Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinde olmadığı belirtiliyor.

İKİNCİ BOMBALI SALDIRIDA 13 KİŞİ ÖLDÜ

Belucistan'ın Killa Saifullah bölgesinde ise İslam Uleması Cemiyeti Partisinin (JUI-F) binasına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yetkililer, JUI-F Belucistan Başkanı Mevlana Abdul Vasay'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

"DÜŞMAN UNSURLAR, PAKİSTAN'I KARALAMAK İSTİYOR" VURGUSU

İçişleri Bakanı Gohar Ejaz, patlamaların ardından yaptığı açıklamada, seçim süresince düşman unsurlarının güvensizlik ortamı oluşturarak Pakistan'ı karalamak istediklerini vurgulayarak, masum vatandaşların hayatlarıyla oynayanlara demir yumruklarla cevap verileceğini ifade etti.

Ejaz, seçimlerin güvenli şekilde tamamlanması için hükümetin tüm adımları atacağını kaydetti.

Belucistan eyaletinde geçici hükümetin Bilgi ve Halkla İlişkiler Bakanı Can Açakzai, sosyal medya hesabından, "teröristlerin" hedeflerine ulaşmada başarılı olamayacağını belirterek, son terörist öldürülene kadar mücadeleye devam edecekleri açıklamasında bulundu.

Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim ve eyalet seçimleri öncesi Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde 31 Ocak'ta eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile ilişkili bağımsız milletvekili adayı Rehan Zeb Han'a silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, Rehan Zeb Han yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Belucistan eyaletinin Çaman bölgesinde ise Ulusal Halk Partisi (ANP) üyesi bir siyasetçi, Seçim Komisyonu ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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