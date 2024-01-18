İki ülke arasında gerilim tırmandı: Bakan Fidan, Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmelerde, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Jilani ve Abdullahiyan, gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.



NE OLMUŞTU?

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, dün Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alan Pakistan, halen İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü aktarılmıştı.