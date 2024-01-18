Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan 'İran' saldırısı açıklaması: Topraklarımızı savunmak için her türlü tedbiri alırız

Sabah saatlerinde, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenleyen Pakistan, 7 kişinin ölümüne neden olmuştu.

İran, Pakistan tarafından sınır bölgesindeki bir köye düzenlenen füze saldırısında 3 kadın ve 4 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, saldırıya ilişkin açıklamasında, "İran ile kardeşiz ancak topraklarımızı savunmak için her türlü tedbiri alırız" dedi.

CEYŞU'L ADL ÖRGÜTÜ

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

'SİVİLLER ÖLDÜ'

İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan eyaletinin Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, Pakistan'ın sabah saatlerinde eyaletin sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İranlı yetkili, "Bu saldırıda İranlı olmayan 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybetti" dedi.

Eyalete bağlı Seravan kentinde de patlama meydana geldiğini belirten Merhameti ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Kaynak: AA