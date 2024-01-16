Pakistan: İran'ın saldırısında iki çocuk hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil ve Suriye'ye yönelik saldırılarından bir gün sonra Pakistan'daki 'Ceyşul Adl' isimli 'Beluci militan grubun kilit öneme sahip iki kalesini' hedef aldığı iddia edildi. İran'da 'Ceyş-uz Zulm' olarak da bilinen örgüte ait söz konusu hedeflerin hassas güdümlü füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu ifade edildi.

PAKİSTAN: SALDIRIDA 2 ÇOCUK ÖLDÜ, İRAN MASLAHATGÜZARI ÇAĞRILDI

İran basınına yansıyan bu haberlerin ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Pakistan'ın, hava sahasının İran tarafından provoke edilmeden ihlal edilmesini güçlü bir şekilde kınadığı' bildirildi. Bakanlık, yazılı açıklamada, “Pakistan’ın egemenliğinin ihlali tamamen kabul edilemezdir ve ciddi sonuçları olabilir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Pakistan'daki maslahatgüzarının olayın ardından bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Açıklamada, 'Pakistan toprakları içinde gerçekleştirilen saldırının iki masum çocuğun ölümüne sebep olduğu' belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi X hesabından paylaşılan açıklamada, saldırıda üç çocuğun da yaralandığı kaydedildi. Söz konusu 'yasadışı eylemin' Pakistan ve İran arasında var olan iletişim kanallarına rağmen yaşandığına dikkat çeken Bakanlık, Pakistan'ın protestosunun Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığı'na da iletildiği bilgisini verdi.

'ÖZELLİKLE HEDEF ALINDILAR'

İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansının haberinde, 'Ceyşul Adl' örgütüne ait Pakistan topraklarındaki 'önemli üslerin' 16 Ocak Salı günü imha edildiği belirtilmişti.

Ajansın ulaştığını aktardığı bilgilere göre, bu üsler 'özellikle hedef alınarak füze ve İHA saldırılarıyla birlikte' imha edildi. 'Operasyonun odak noktasının' örgütün 'en büyük merkezlerinden biri' olarak bilinen Belucistan'ın Kuz Sabz bölgesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, 'Ceyşul Adl' isimli örgütün, aralık ayında İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde bulunan Rask kentindeki bir polis merkezine baskın düzenlediği ve bu saldırıda 11 İran polisinin öldüğü belirtildi. Bu olayın ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Pakistanlı mevkidaşı Celil Abbas Cilani bir görüşme yapmış ve 'iki komşu ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmenin yollarını' ele almıştı.

AP: İRAN BASININDAKİ BAZI HABERLER KALDIRILDI

Öte yandan, ABD'nin AP haber ajansı, İran'ın Pakistan topraklarına saldırı iddiasına ilişkin haberinde, İran basınına yansıyan saldırıyla ilgili bazı haberlerin sonrasında 'kaybolduğunu' ve bu durumun 'akıl karışıklığı' yarattığını yazmıştı. AP'ye göre, devlet haber ajansı IRNA ve devlet televizyonu saldırılarda füze ve İHA'ların kullanıldığını aktardı.

Reuters'ın haberinde de Belucistan Enformasyon Bakanı Jan Achakza’nin saldırıyı doğrulamadığı ya da yalanlamadığı, Pakistan ordusunun halkla ilişkiler birimine işaret ederek “ISPR’nin (Pakistan Ordusu Basın Hizmetleri) yanıtını bekleyin” dediği aktarılmıştı.

2012 yılında kurulduğu ifade edilen 'Ceyşul Adl' yada 'Adalet Ordusu' isimli örgüt, çoğunlukla Pakistan sınırı boyunca faaliyet gösteriyor. Örgüt daha önce İran sınır polisine yönelik bazı bombalı saldırı ve kaçırma vakalarını üstlenmişti. İran'ın yarı resmi Fars ve Tesnim ajansları bu akşam düzenlendiği iddia edilen saldırıyla ilgili haberleri kaldırmazken, İran devlet televizyonunun İngilizcesi Press TV de saldırının İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.