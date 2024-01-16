Yunanistan'a ait yük gemisi, Kızıldeniz'de füze ile vuruldu

Denizcilik şirketi Ambrey, "Malta bandıralı, Yunanistan'a ait bir dökme yük gemisinin Kızıldeniz'in güneyinden kuzeye doğru geçerken bir füzeyle hedef alındığı ve vurulduğu bildirildi" açıklamasında bulundu

Yunanistan'a ait yük gemisi, Kızıldeniz'de füze ile vuruldu

Yunanistan'a ait bir kargo gemisinin Yemen açıklarında bir füze ile vurulduğu bildirildi.

Reuters'ın haberine göre; denizcilik şirketi Ambrey, "Malta bandıralı, Yunanistan'a ait bir dökme yük gemisinin Kızıldeniz'in güneyinden kuzeye doğru geçerken bir füzeyle hedef alındığı ve vurulduğu bildirildi" açıklamasında bulundu.

Ambrey, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana İsrail'i ziyaret eden ve Süveyş'e gitmekte olan geminin olayın ardından rotasını değiştirerek limana yöneldiğini söyledi.

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