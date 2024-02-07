Yaşar Güler, Mesud Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil’de, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil’de, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Bakan Yaşar Güler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti."

Kaynak: ANKA