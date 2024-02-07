Reuters duyurdu: 'Hamas her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi'

İngiliz haber ajansı Reuters, Hamas’ın Katarlı ve Mısırlı arabulucular tarafından gönderilen teklife cevap niteliğindeki önerisine dair taslak belgeye ulaştı. Reuters’ın haberine göre Hamas, her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi.

Bu süre zarfında Gazze’deki rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilecek, Gazze’nin yeniden inşası başlayacak, İsrail güçleri Gazze Şeridi’nden tamamen geri çekilecek, cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Müzakerelere yakın bir kaynak, Hamas’ın karşı önerisinin "başlangıçta kalıcı bir ateşkes garantisi gerektirmediğini, ancak son rehineler serbest bırakılmadan önce” ateşkes sırasında savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılması” gerektiğini söyledi.

AŞAMALAR

Belgeye göre ilk 45 günlük aşamada İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında Gazze’deki tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaşın altındaki erkekler, yaşlılar ve hastalar serbest bırakılacak. İsrail ayrıca ilk aşamada askerlerini nüfusun yoğun olduğu bölgelerden çekecek. İkinci aşamanın uygulanması ise taraflar "karşılıklı askeri operasyonlara son verilmesi ve tam sükunete dönülmesi için gerekenler konusunda dolaylı görüşmeler" sonuçlanıncaya kadar başlamayacak. İkinci aşama, geriye kalan erkek rehinelerin serbest bırakılmasını ve "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerinin sınırlarının dışına çekilmesini" içerecek. Üçüncü aşamada ise cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Ateşkes aynı zamanda açlıkla karşı karşıya olan ve temel malzeme sıkıntısı çeken Gazze’deki çaresiz sivillere gıda ve diğer yardım akışının da artırılmasını içerecek. Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar” askerlerini Gazze’den çekmeyeceğini belirten İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi.

KATAR, HAMAS’IN ANLAŞMAYA OLUMLU YANIT VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife Hamas’ın olumlu yanıt verdiğini duyurmuştu. Al Thani, “Hamas’ın teklif hakkında bazı yorumları oldu, ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz” demişti. Al Thani, anlaşma konusunda iyimser olduklarını ve Hamas’ın yanıtının İsrail’e iletildiğini belirtmişti.

İSRAİL HÜKÜMETİ İLE GÖRÜŞECEK

Blinken ise ABD’nin Hamas’tan gelen yanıtı "şimdi" gözden geçirdiğini belirterek, "Yarın İsrail hükümeti ile görüşeceğim" demişti. Hamas’a sunulan teklifin "ciddi" bir teklif olduğunu ve "sadece önceki anlaşmayı tekrarlamayı değil, genişletmeyi amaçladığını" vurgulayan Blinken, "Hala yapılması gereken çok iş var, ancak anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA