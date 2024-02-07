Japonya’da balinalar buz kütlesine sıkıştı

Japonya’nın Hokkaido eyaleti açıklarında 10 'katil' balina, sürüklenen buz kütlesine sıkıştı. Uzun süre hareket edemeyen balinaların buzların erimesiyle kurtulmuş olabileceği belirtildi.

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Japonya’nın Hokkaido eyaletinde bulunan Rausu kasabası açıklarında yüzen 10 katil balina, su yüzeyinde sürüklenen bir buz kütlesine sıkıştı.

Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre dün kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta görülen ve yoğun buzlanma nedeniyle gemi ile kurtarılamayan sürü, bugün gözden kayboldu. Yetkililer, aralarında yavruların da bulunduğu sürünün hava sıcaklığının artmasının ardından buzların kısmen erimesi sayesinde kurtulmuş olabileceğini belirtti.

2005 yılında Rausu kasabası açıklarında yaşanan benzer bir olayda yaklaşık 10 katil balina buz kütlesine sıkışarak telef olmuştu.

Kaynak: İHA

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