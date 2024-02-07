Yasa kabul edildi: Pedofililerin cinsel organı kesilecek!

Kazakistan, pedofili suçu işleyenlerin cinsel organlarının cerrahi olarak çıkartılacağını açıkladı.

Yasa kabul edildi: Pedofililerin cinsel organı kesilecek!

Kazakistan'da pedofililere yönelik cerrahi hadım yasası kabul edildi. İktidar partisi yetkilisi, kimyasal kastrasyonun yeterli olmadığını belirtti.

Kazakistan'da kabul edilen yeni yasaya göre, pedofililerin cinsel organları kesilecek. Yasa, milletvekillerinin pedofiller için dünyanın en sert cezalarından biri olan kimyasal hadımın yeterince sert bir ceza olmadığı konusunda dile getirdikleri şikayetlerden sonra geldi.

İktidardaki Amanat Partisi'nin icra sekreteri ve milletvekili Elnur Beisenbaev, hükümetin "omurgasız" olduğunu ve "cerrahi hadımda" ısrar etmediği için pedofililere yaranmaya devam ettiğini söyledi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, çocuklara karşı cinsel suçların giderek arttığını söyleyen Beisenbaev, erkek libidosunu düşürmek için enjekte edilen anti-androjen kimyasal hadımın hiçbir işe yaramadığını söyledi.

Beisenbaev, bazı kesimlerce cerrahi hadımın "insan hakları" ihlali olarak görüldüğünü fakat kendilerinin de tüm pedofililere uygulanmasını önermediklerini, mahkemelere cerrahi hadım cezası verme seçeneğini sunmak istediklerini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Lepikha, cerrahi hadımın 'tartışmalı' olduğunu belirterek, "Pedofili suçluların ömür boyu hapsedilmesinden söz ediyoruz , bu yüzden o zaman kastrasyonun bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

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