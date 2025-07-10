Pakistan'da Felaket Sonrası Acil Alarm! Can Kaybı 87'e Yükseldi

Pakistan’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 87’e yükseldi. Lahor’da muson yağmurları nedeniyle yollar kullanılamaz hale geldi, kanalizasyonlar taştı, bölgedeki elektrik altyapısı zarar gördü.

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Pakistan'da Felaket Sonrası Acil Alarm! Can Kaybı 87'e Yükseldi
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Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor’da muson yağmurları nedeniyle meydana gelen selde can kaybı 87’ye yükseldi.

Pakistan’da etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybı artıyor. Pencap eyaletinin başkenti Lahor’da şiddetli muson yağmurları nedeniyle meydana gelen selde 11 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

ELEKTRİK ALT YAPISI ZARAR GÖRDÜ

Ölen 11 kişiden 2 çocuk ve 1 kadının elektrik çarpmasından, diğer kişilerin ise su baskını ve yıldırım çarpmalarından hayatını kaybettiği belirtildi. Lahor’un çevre bölgelerinde de etkili olan şiddetli yağışlar, yolların kullanılamaz hale gelmesine, kanalizasyonların taşmasına ve bölgedeki elektrik altyapısının zarar görmesine neden oldu.

YÜKSEK ALARM

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PDMA), şiddetli yağışların yarına kadar devam etmesinin ve nehir yataklarında taşmaların meydana gelmesinin beklendiğini duyurarak, başkent İslamabad, Rawalpindi, Lahor, Sialkot, Gujranwala şehirleri ile Hayber-Pakhtunkhwa ve Balucistan eyaletinde yüksek alarm durumu ilan etti.

Kaynak: AA

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