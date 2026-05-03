Orta Doğu'da Diplomasi Trafiği: ABD İran'ın Teklifini Yanıtını Pakistan Üzerinden İletti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ABD'ye sunmuş olduğu 14 maddelik öneriyle ilgili, "ABD tarafı, İran'ın önerdiği plan hakkındaki görüşlerini Pakistan tarafına iletmiştir. Söz konusu görüşler şu anda incelenmektedir" dedi.

İran Devlet Televizyonuna göre, Bekayi, ülkesinin Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunmuş olduğu 14 maddelik teklifle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD İRAN'IN TEKLİFİNE YANITINI İLETTİ

Medyada 14 maddelik teklifle ilgili yer alan hususların gerçeği yansıtmadığını aktaran Bekayi, "ABD tarafı, İran'ın önerdiği plan hakkındaki görüşlerini Pakistan tarafına iletmiştir. Söz konusu görüşler şu anda incelenmektedir" açıklamasında bulundu.

HÜRMÜZ BİLMECESİ SÜRÜYOR

Bekayi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleyeceği yönündeki iddiaları "14 maddelik önerisi savaşın sona erdirilmesine odaklanmıştır. Önerilen çerçeve öncelikle bir duraklama ve ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların ele alınması üzerine kuruludur. Nükleer mesele bu maddelerde yer almamaktadır. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi taahhüt ettiği yönündeki iddialar, medyanın uydurmasıdır" şeklinde yalanladı.

'OLASI ANLAŞMANIN GARANTİSİ KENDİ GÜCÜMÜZ'

İran'ın, ültimatomla müzakere yürütmeyi temelde kabul etmediğini belirten Bekayi, olası bir anlaşmanın garantisinin ülkesinin sahadaki gücü olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

