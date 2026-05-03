Hürmüz Krizi Rusya'ya Yaradı: Milyarlarca Dolarlık Ek Gelir

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus bütçesinin, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde ilave yaklaşık 200 milyar ruble (yaklaşık 2,7 milyar dolar) gelir elde ettiğini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin olumlu beklentilere sahip olduklarını belirtti.

MİLYARLARCA DOLARLIK EK GELİR

Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bütçeye ilave gelir sağlandığına işaret eden Siluanov, "Yaklaşık 200 milyar ruble seviyesinde bir miktar söz konusu. Son iki aydaki gelirler ve bütçe açığı aşağı yukarı aynı seviyede" ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI DAHA DA ARTABİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rossiya-24'e yaptığı değerlendirmede, Ukrayna'nın, küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Rus enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dünyanın enerji krizi yaşadığını vurgulayan Peskov, "Eğer bizim petrolümüz küresel piyasada daha fazla azalırsa, şimdi varil başına 120 dolara ulaşan fiyatlar daha da artacaktır." ifadesini kullandı.

HÜRMÜZ KRİZİ ENERJİ PİYASASINI VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuş, küresel petrol fiyatları hızla artışa geçmişti.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol tesislerine yönelik saldırılarında da son dönemde artış yaşandı.

