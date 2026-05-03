Mayon Yanardağı Uyandı: Binlerce Kişi Evini Terk Ediyor

Filipinler’in en aktif yanardağlarından Mayon, büyük bir gürültüyle yeniden faaliyete geçti. Gökyüzünü kaplayan dev kül bulutları bölgeyi karanlığa boğarken, 6 kilometrelik tehlike hattındaki binlerce kişi için tahliye emri verildi.

Son Güncelleme:
Mayon Yanardağı Uyandı: Binlerce Kişi Evini Terk Ediyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güneydoğu Asya’nın en hareketli volkanik yapılarından biri olan Mayon Yanardağı, gerçekleştirdiği şiddetli patlamayla bölgede alarm durumuna geçilmesine neden oldu. Patlamanın ardından yükselen yoğun gri kül bulutları görüş mesafesini sıfıra indirirken, çevredeki çok sayıda yerleşim yeri kül tabakasıyla kaplandı.

6 KİLOMETRELİK ALARM

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS), yanardağdan yayılan sıcak gaz ve kül akışları (piroklastik akıntılar) nedeniyle halkı uyardı. Yetkililer, dağın çevresindeki 6 kilometrelik "Daimi Tehlike Bölgesi"nden derhal uzaklaşılması çağrısında bulunarak bölgedeki binlerce kişi için zorunlu tahliye işlemlerini başlattı.

ULAŞIM VE GÜNLÜK YAŞAM DURDU

Kül yağmuru nedeniyle bölgedeki en işlek yollardan biri olan Camalig hattında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşım geçici olarak durma noktasına geldi.

Uzmanlar, volkanik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini belirterek, bölge halkına maske kullanmaları ve kapalı alanlarda kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Filipinler Yanardağ
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Trump'tan İran'ın Barış Planına Soğuk Duş: 'Bedelini Henüz Ödemediler' Trump'tan İran'ın Barış Planına Soğuk Duş
Denizde 'Hayalet' Operasyon: 220 Milyon Dolarlık İran Tankeri ABD Ablukasını Yardı 220 Milyon Dolarlık İran Tankeri ABD Ablukasını Yardı
ÇOK OKUNANLAR
Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle' Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle'
Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti
Şişli'de Vahşetin Perde Arkası: Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti! Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti!
Bakan Ersoy Kapıyı Araladı: Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı? Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Amedspor Kutlamalarında 11 Yaralı, 10 Gözaltı Diyarbakır’da Şampiyonluk Kutlamalarına Gölge Düştü