Mayon Yanardağı Uyandı: Binlerce Kişi Evini Terk Ediyor

Güneydoğu Asya’nın en hareketli volkanik yapılarından biri olan Mayon Yanardağı, gerçekleştirdiği şiddetli patlamayla bölgede alarm durumuna geçilmesine neden oldu. Patlamanın ardından yükselen yoğun gri kül bulutları görüş mesafesini sıfıra indirirken, çevredeki çok sayıda yerleşim yeri kül tabakasıyla kaplandı.

6 KİLOMETRELİK ALARM

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS), yanardağdan yayılan sıcak gaz ve kül akışları (piroklastik akıntılar) nedeniyle halkı uyardı. Yetkililer, dağın çevresindeki 6 kilometrelik "Daimi Tehlike Bölgesi"nden derhal uzaklaşılması çağrısında bulunarak bölgedeki binlerce kişi için zorunlu tahliye işlemlerini başlattı.

ULAŞIM VE GÜNLÜK YAŞAM DURDU

Kül yağmuru nedeniyle bölgedeki en işlek yollardan biri olan Camalig hattında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşım geçici olarak durma noktasına geldi.

Uzmanlar, volkanik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini belirterek, bölge halkına maske kullanmaları ve kapalı alanlarda kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: DHA