Öldü mü, Yaralı mı? İran’ın 'Görünmez' Lideri Hamaney Hakkında Haftalar Sonra İlk Açıklama

İran siyasetinde haftalardır süren 'kayıp lider' spekülasyonları, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sürpriz açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Pezeşkiyan, 28 Şubat’taki saldırıda ağır yaralandığı iddia edilen ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile bir araya geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Öldü mü, Yaralı mı? İran’ın 'Görünmez' Lideri Hamaney Hakkında Haftalar Sonra İlk Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndaki bir toplantıda yaptığı konuşmada, bir süredir kamuoyu önüne çıkmayan Dini Lider Mücteba Hamaney ile yüz yüze görüştüğünü açıkladı.

Bu temas, 28 Şubat'ta eski lider Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırıdan bu yana liderin sağlık durumu hakkındaki ilk resmi ve detaylı şahitlik olarak kayıtlara geçti.

2,5 SAATLİK KRİTİK ZİRVE

Pezeşkiyan, görüşmenin zamanına dair net bir bilgi vermese de yakın zamanda gerçekleştiğini belirterek şu detayları paylaştı:

Görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı, görüşmenin oldukça samimi, doğrudan ve güvene dayalı bir ortamda geçtiğini vurguladı. Pezeşkiyan, Hamaney’in olaylara bakış açısının ve alçakgönüllü yaklaşımının kendisini etkilediğini belirtti.

'İÇERİDE BİRLİK, DIŞARIDA DİRENİŞ'

Pezeşkiyan konuşmasında sadece görüşmeye değinmedi, ülke içindeki kutuplaşmaya karşı da sert uyarılarda bulundu. İnsanların kolayca "hain" veya "ajan" olarak damgalanmaması gerektiğini söyledi. Daha önce kısıtlamalara maruz kalan kesimlerin bugün İran'ı en ön safta savunduğunu belirterek toplumsal bütünleşme çağrısı yaptı.

YARALANMA İDDİALARI

Batı medyasında Mücteba Hamaney'in 28 Şubat'ta babası Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği ABD-İsrail'in saldırısında bir bacağını kaybettiği, yüzünde ağır yanıklar oluştuğu veya komada olduğu yönünde iddialar yer almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
İran Saldırı Hamaney
Son Güncelleme:
Moskova’da 9 Mayıs Karartması: Zafer Günü’nde Dijital Kilit Moskova’da 9 Mayıs Karartması: Zafer Günü’nde Dijital Kilit
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İlaçsız ve Çaresiz... Gazze'de 172 Bin Yaralı Kaderine Terk Edildi İlaçsız ve Çaresiz... Gazze'de 172 Bin Yaralı Kaderine Terk Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti
Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı
Aziz İhsan Aktaş Davası’nda Davasında Final Virajı: Savcı 1 Hafta Süre İstedi Aziz İhsan Aktaş Davası’nda Davasında Final Virajı: Savcı 1 Hafta Süre İstedi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi
Yozgat Bozkırında Şaşırtan Misafir: Nereden Geldiği Bilinmiyor Yozgat Bozkırında Şaşırtan Misafir: Nereden Geldiği Bilinmiyor