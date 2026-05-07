Öldü mü, Yaralı mı? İran’ın 'Görünmez' Lideri Hamaney Hakkında Haftalar Sonra İlk Açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndaki bir toplantıda yaptığı konuşmada, bir süredir kamuoyu önüne çıkmayan Dini Lider Mücteba Hamaney ile yüz yüze görüştüğünü açıkladı.

Bu temas, 28 Şubat'ta eski lider Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırıdan bu yana liderin sağlık durumu hakkındaki ilk resmi ve detaylı şahitlik olarak kayıtlara geçti.

2,5 SAATLİK KRİTİK ZİRVE

Pezeşkiyan, görüşmenin zamanına dair net bir bilgi vermese de yakın zamanda gerçekleştiğini belirterek şu detayları paylaştı:

Görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı, görüşmenin oldukça samimi, doğrudan ve güvene dayalı bir ortamda geçtiğini vurguladı. Pezeşkiyan, Hamaney’in olaylara bakış açısının ve alçakgönüllü yaklaşımının kendisini etkilediğini belirtti.

'İÇERİDE BİRLİK, DIŞARIDA DİRENİŞ'

Pezeşkiyan konuşmasında sadece görüşmeye değinmedi, ülke içindeki kutuplaşmaya karşı da sert uyarılarda bulundu. İnsanların kolayca "hain" veya "ajan" olarak damgalanmaması gerektiğini söyledi. Daha önce kısıtlamalara maruz kalan kesimlerin bugün İran'ı en ön safta savunduğunu belirterek toplumsal bütünleşme çağrısı yaptı.

YARALANMA İDDİALARI

Batı medyasında Mücteba Hamaney'in 28 Şubat'ta babası Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği ABD-İsrail'in saldırısında bir bacağını kaybettiği, yüzünde ağır yanıklar oluştuğu veya komada olduğu yönünde iddialar yer almıştı.

Kaynak: AA