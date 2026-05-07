Moskova’da 9 Mayıs Karartması: Zafer Günü’nde Dijital Kilit

Rusya, Ukrayna’dan artan İHA tehditlerine karşı radikal bir önlem aldı. 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları sırasında Moskova’da mobil internet tamamen kesilecek, SMS hizmetleri askıya alınacak. Başkentte dijital iletişim sadece kablolu hatlar üzerinden sağlanabilecek.

İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin yıl dönümüne hazırlanan Rusya’da, bu yılki kutlamalarda siber ve fiziksel güvenlik endişeleri gündemde. Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, başkent Moskova’da 9 Mayıs günü mobil ağların büyük ölçüde devre dışı bırakılacağını resmen duyurdu.

'BEYAZ LİSTE' BİLE KAPANIYOR

Alınan karara göre, geçici kısıtlama kapsamında sadece genel internet değil, normal şartlarda erişime açık olan 'beyaz listedeki' güvenli siteler ve SMS servisleri de erişilemez olacak. Yetkililer, bu kısıtlamanın olası bir acil güvenlik tehdidini bertaraf etmek amacıyla uygulandığını vurguladı.

7 ve 8 Mayıs tarihlerinde tam bir kesinti öngörülmese de, ani tehdit durumunda anlık müdahale sinyali verildi.

İHA TEHDİDİNE KARŞI 'SİNYAL KESİCİ' ÖNLEM

Kararın arka planında, Ukrayna’nın son dönemde Moskova’ya yönelik artan insansız hava aracı (İHA) saldırıları yer alıyor. Uzmanlar, mobil internetin kesilmesinin İHA’ların yön bulma (GPS/Navigasyon) kabiliyetlerini zayıflatmak ve olası koordinat güncellemelerini engellemek için stratejik bir adım olduğunu belirtiyor.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELEBİLİR

Geçen 5 Mayıs’ta yapılan benzer bir deneme, kentte hayatın akışını ciddi şekilde etkilemişti. Özellikle, çevrim içi taksi çağırma, yemek sipariş uygulamaları, navigasyon bazlı harita servislerinde büyük aksaklıklar yaşanmıştı.

Bakanlık, bu süreçte sadece kablolu (fiber/ADSL) internetin kesintisiz çalışacağını bildirdi.

