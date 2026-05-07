İlaçsız ve Çaresiz... Gazze'de 172 Bin Yaralı Kaderine Terk Edildi

Ateşkese rağmen saldırıların ve ablukanın gölgesindeki Gazze Şeridi’nde, hastaneler artık tedavi veremez noktaya geldi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yayınladığı son raporla sağlık envanterindeki kritik eksikliği rakamlarla gözler önüne serdi.

TEŞHİS VE TEDAVİ İMKANSIZ HALE GELDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sadece ilaçların değil, tedavinin her aşamasının kilitlendiği vurgulandı:

"Hayati önem taşıyan ilaçların yüzde 47'si, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 59'u ve laboratuvar test malzemelerinin yüzde 87'si stokta bulunmuyor."

KRİTİK BÖLÜMLER DURMA NOKTASINDA

Malzeme eksikliğinden en çok etkilenen alanların başında, kanser tedavisi, hematoloji, böbrek diyalizi ve psikiyatri geliyor. Özellikle kalp kateterizasyonu ve göz ameliyatları için gerekli olan malzemelerin tamamen tükendiği bildirildi. Tam kan sayımı ve kan gazı analizi gibi temel testlerin yapılamaması, yaralı ve hastaların teşhis süreçlerini hayati bir risk altına sokuyor.

172 BİN YARALI İÇİN ZAMAN TÜKENİYOR

İsrail’in sınır kapılarındaki geçiş kısıtlamaları nedeniyle Gazze’ye tıbbi yardım girişi asgari seviyede kalıyor. Hastanelerin ve sağlık ocaklarının hedef alınmasıyla ağır hasar alan sistem, 172 binden fazla yaralının ve kronik hastaların yükünü taşıyamaz hale geldi.

Sağlık Bakanlığı, uluslararası toplum ve yardım kuruluşlarına çağrıda bulunarak, "Acil tıbbi koridor açılmazsa ölümler kaçınılmaz olacak" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA