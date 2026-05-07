6 Gizemli Terlik, 6 Kayıp Dosyası: Dev Timsahın Midesinden Çıkanlar Polisi Harekete Geçirdi

Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletinde, geçen hafta sel sularına kapılarak kaybolan 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista’yı arama çalışmaları, Komati Nehri'ndeki dev bir timsahın üzerinde yoğunlaştı.

Batista'nın aracının bir köprü üzerinde boş halde bulunmasının ardından başlatılan operasyonda, nehirde hareketsiz ve karnı şiş bir şekilde bekleyen devasa bir sürüngen tespit edildi. 4,5 metre uzunluğunda ve yarım ton ağırlığındaki timsah, ekipler tarafından etkisiz hale getirildiğinde korkunç gerçek ortaya çıktı.

6 TERLİK VE İNSAN KALINTILARI

Timsahın midesinde yapılan incelemede, parçalanmış insan kalıntılarının yanı sıra tam 6 adet terlik bulundu. Bu bulgu, dev sürüngenin sadece Batista’nın değil, bölgede daha önce kaybolan ve akıbeti bilinmeyen başka kişilerin de ölümünden sorumlu olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

DNA TESTİ BEKLENİYOR

Güney Afrika polisi, bulunan kalıntıların Batista’ya ait olup olmadığını kesinleştirmek için DNA testi başlattı. Ancak mideden çıkan farklı terlikler, polis teşkilatının bölgedeki diğer kayıp dosyalarını raftan indirmesine neden oldu.

Kaynak: AA