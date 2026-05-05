Okyanusun Ortasındaki Yüzen Sarayda Hantavirüs Alarmı: İlacı Yok, 3 Kişi Öldü, İnsandan İnsana Bulaş Şüphesi...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antarktika keşif gezisi için mart ayında Arjantin’den denize açılan ve bilet fiyatları 22 bin euroya kadar çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius, Atlas Okyanusu’nun ortasında bir 'karantina gemisine' dönüştü. Çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol 147 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemide, nadir görülen ve ölümcül seyredebilen hantavirüs patlak verdi.

Ölümler Peş Peşe Geldi

Salgın kapsamında şu ana kadar 3 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında Hollandalı yaşlı bir çift ve bir Alman vatandaşının bulunduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), toplamda 7 vakanın (2 kesin, 5 şüpheli) tespit edildiğini, bir hastanın durumunun kritik olduğunu açıkladı.

İNSANDAN İNSANA MI GEÇTİ?

Normal şartlarda kemirgen dışkısı ve idrarı yoluyla yayılan hantavirüsün, bu olayda insandan insana bulaşmış olabileceği ihtimali alarm zillerini çaldırdı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilisi Dr. Maria Van Kerkhove, gemideki vakaların yakın temaslı kişiler (eşler) arasında görülmesinin bu ihtimali güçlendirdiğini, ancak kamuoyu için genel riskin hala düşük olduğunu belirtti.

GEMİYE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI

Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla geminin Praia Limanı’na yanaşmasına izin vermedi. MV Hondius açıkta bekletilirken, durumu ağır olan hastaların tahliyesi için İngiltere ve Hollanda ile koordine edilen bir hava ambulansı operasyonu planlanıyor. Öte yandan İspanya’nın, geminin Kanarya Adaları’na demirlemesine şartlı izin verebileceği öğrenildi.

Tedavisi için özel bir ilacı bulunmayan hantavirüsle ilgili gemideki dezenfeksiyon ve filyasyon çalışmaları uluslararası gözetim altında devam ediyor.

Kaynak: İHA