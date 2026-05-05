Halkı Yoksullaştırmakla Suçlanıyordu: Romanya’da Siyasi Deprem, Hükümet Çöktü

Romanya'da Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet, mecliste yapılan gensoru oylamasında büyük bir oy farkıyla düşürüldü. "Ekonomiyi yoksullaştırmakla" suçlanan kabine, birinci yılını doldurmadan görevden el çektirildi.

Romanya siyasetinde haftalardır süren fırtına, Başbakan Ilie Bolojan hükümetinin yıkılmasıyla sonuçlandı. Meclis çatısı altında birleşen Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR), sundukları gensoru önergesiyle hükümeti düşürmeyi başardı.

MECLİSTE 281 'EVET' OYU

402 milletvekilinin katıldığı tarihi oturumda, hükümetin gitmesi yönünde 281 "evet" oyu kullanıldı. Oylama sırasında Başbakan Bolojan’ın meclis genel kurulunu terk etmesi ise yerel medyada "teslimiyetin işareti" olarak yorumlandı.

Haziran 2025'te göreve başlayan kabine, koalisyon ortağı PSD’nin 20 Nisan’da desteğini çekmesi ve 7 bakanın istifasıyla zaten sarsılmıştı.

'HALKI YOKSULLAŞTIRAN PLAN'

Gensoru önergesi, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan "Bolojan Planı"na karşı sunuldu. Muhalefet, söz konusu planın Romanya ekonomisine zarar verdiğini, halkı yoksullaştırdığını ve devlet varlıklarının hileli satışına zemin hazırladığını öne sürerek süreci başlattı.

'ROTA BATI OLMAYA DEVAM EDECEK'

Siyasi depremin ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, oylama öncesi yaptığı kritik açıklamada ülkenin dış politika vizyonuna vurgu yaptı. Dan, hükümet değişikliği ne yönde olursa olsun Romanya’nın "Batı yönelimli" stratejik rotasından sapmayacağını ifade ederek uluslararası piyasalara ve müttefiklere güvence verdi.

