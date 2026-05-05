ABD'den İran'a Yeni Tehdit: 'Paraşütçü Askerlerimiz Hazır'

ABD Savaş Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, haftalık bilgilendirme toplantısında İran'a dair kritik açıklamalarda bulundu.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da yaptığı haftalık bilgilendirme toplantısında İran ile son duruma dair kritik açıklamalarda bulundu.

'PARAŞÜTLÜ ASKERLERİMİZ HAZIR'

Hegseth "ABD, İran'ın saldırganlığına karşı deniz taşımacılığını korumayı amaçlıyor. Kavga aramıyoruz, İran açıkça hepimize karşı saldırgan davranıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri uzun süredir taciz ediyorlar. Körfez'de yüzlerce gemi Hürmüz'den geçmek için kuyrukta bekliyor. Tahran, Hürmüz'ü kontrol edemiyor. 2 Amerikan ticari gemisi, Amerikan muhripleriyle birlikte boğazdan güvenli şekilde geçti ve bu da yolun açık olduğunu gösterdi. İranlıların bu durumdan utanç duyduklarını biliyoruz. Ablukamız devam ediyor, onları geçici bir sorun olarak görüyoruz. Eğer ABD gemilerine saldırırlarsa sert bir şekilde karşılık veririz" dedi.

Savaş Bakanı "Amerika bir kez daha gücünü başkalarını kalkındırmak için kullanırken, İran ise dünyayı boyunduruk altına almaya çalışıyor. Ateşkes bitmedi" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise "Ordumuzun 82. Hava İndirme Tümeni paraşütçüleri, acil durumda kara muharebesi için konuşlanmaya hazır" diye konuştu.

