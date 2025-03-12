Nijerya'da Yeni Salgın Patlak Verdi, Ölü Sayısı Artıyor: Ateş, Şiddetli Baş Ağrısı, Boyun Tutulması...

Nijerya'da ortada çıkan salgın yetkilileri alarm durumuna geçildi. Son günlerde artan ölüm sayıları endişelendirirken, şu ana kadar 248 vaka görüldüğü belirtildi.

Nijerya'da Yeni Salgın Patlak Verdi, Ölü Sayısı Artıyor: Ateş, Şiddetli Baş Ağrısı, Boyun Tutulması...

Dünyanın birçok bölgesinde ülkelerin başı salgınlarla belaya girerken, son salgın haberi Nijerya’dan geldi. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Kebbi eyaletindeki menenjit salgınında en az 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da Yeni Salgın Patlak Verdi, Ölü Sayısı Artıyor: Ateş, Şiddetli Baş Ağrısı, Boyun Tutulması... - Resim : 1

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, ocak ayında ilan edilen salgında, geçen hafta şüpheli vakalarda ani bir artış yaşandı. Hastalığın daha ölümcül hale geldiği öğrenilirken, ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, karın ağrısı, kusma, ishal ve ışığa karşı hassasiyet gibi semptomlara dikkat çekildi.

Şu ana kadar 248 vaka görüldüğü bilgisi paylaşılırken, salgının tipik olarak düşük nem ve tozlu koşullar nedeniyle kurak mevsimde ortaya çıktığı ve yağmur mevsimiyle azaldığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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