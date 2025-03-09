ABD'yi Örümcek Ağı Gibi Sardı! Yeni Salgın Alarmı, İlk Ölüm Gerçekleşti

ABD’yi örümcek gibi sarmaya başlayan kızamık hastalığının şu ana kadar 12 eyalete yayıldığı açıklandı. Açıklanan rakamlara göre 222 vakanın tespit edildiği belirtilerek, vaka sayısının artabileceği uyarısı yapıldı.

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ABD'yi Örümcek Ağı Gibi Sardı! Yeni Salgın Alarmı, İlk Ölüm Gerçekleşti

ABD’de Texas ve New Mexico eyaletlerinde tespit edilen kızamık vakalarının sayısı arttı. Hükümeti harekete geçiren vakaların ardından bilgilendirme yapan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kızamığın 12 eyalete yayıldığı açıkladı.

ABD'yi Örümcek Ağı Gibi Sardı! Yeni Salgın Alarmı, İlk Ölüm Gerçekleşti - Resim : 1

12 EYALETE YAYILDI

Ülke genelinde vakaların toplam sayısının 222’ye ulaştığı, hastaların büyük kısmının çocuk hastalar olduğu ifade edildi. ABD’de hastalığın Texas, New Mexico, Alaska, California, Florida, Georgia, Kentucky, New Jersey, New York, Pensilvanya, Rhode Island ve Washington eyaletlerinde görüldüğü tespit edildi.

ABD'yi Örümcek Ağı Gibi Sardı! Yeni Salgın Alarmı, İlk Ölüm Gerçekleşti - Resim : 2

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Texas'ta bir çocuk, New Mexico'da ise bir yetişkinin hastanın kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Vaka sayısının artabileceği uyarısı yapıldı.

ABD'yi Örümcek Ağı Gibi Sardı! Yeni Salgın Alarmı, İlk Ölüm Gerçekleşti - Resim : 3

Kaynak: DHA

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