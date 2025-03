ABD'yi Örümcek Ağı Gibi Sardı! Yeni Salgın Alarmı, İlk Ölüm Gerçekleşti

ABD’de Texas ve New Mexico eyaletlerinde tespit edilen kızamık vakalarının sayısı arttı. Hükümeti harekete geçiren vakaların ardından bilgilendirme yapan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kızamığın 12 eyalete yayıldığı açıkladı.

12 EYALETE YAYILDI

Ülke genelinde vakaların toplam sayısının 222’ye ulaştığı, hastaların büyük kısmının çocuk hastalar olduğu ifade edildi. ABD’de hastalığın Texas, New Mexico, Alaska, California, Florida, Georgia, Kentucky, New Jersey, New York, Pensilvanya, Rhode Island ve Washington eyaletlerinde görüldüğü tespit edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Texas'ta bir çocuk, New Mexico'da ise bir yetişkinin hastanın kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Vaka sayısının artabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: DHA