Nijerya ordusundan darbe girişi iddialarına ilişkin açıklama

Nijerya ordusu, ülkedeki bir darbe girişimi olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

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Nijerya ordusundan darbe girişi iddialarına ilişkin açıklama

Nijerya ordusu, basında yer alan darbe girişimi iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, basındaki darbe girişimi iddialarının asılsız olduğu belirtilerek ordunun demokrasinin korunmasındaki kararlılığı vurgulandı.

Yerel basında yer alan haberde, başkanlık muhafızlarının iddia edilen darbe girişimi sonrası teyakkuza geçtiği ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun acil toplantılar yaptığı ileri sürülmüştü.

220 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da yerel para birimi dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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