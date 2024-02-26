Çipras’ın çağrısı etkili olmadı: SYRIZA yola Kasselakis ile devam ediyor

Yunanistan’da genel seçimlerin ardında lider değişimine giden ana muhalefet partisi SYRIZA’daki son günlerdeki gerginlik son buldu.

Melike Çapan Melike Çapan
Çipras’ın çağrısı etkili olmadı: SYRIZA yola Kasselakis ile devam ediyor

Dördüncü kongresini gerçekleştiren parti, eski genel başkan Aleksis Çipras’ın liderlik seçimlerinin tekrar edilmesi çağrısıyla alevlenmişti. Çipras’ın çağrısına karşılık veren mevcut başkan Stefanos Kasselakis, “Bana bir rakip bulun” diyerek meydan okumayı kabul etmişti.

Kasselakis’in çıkışının ardından Parlamento Grup Sekreteri Olga Yerovasili parti genel başkanlığı için adaylığını açıkladı. Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi liderlik krizi yaşayan SYRIZA’da üyeleri ikiye böldü.

Bu sırada Yerovasili Kasselakis’e seslenerek “Sevgili Stefanos, ‘bana bir rakip bulun ve gidelim’ demiştin. Seçim çağrınızı geri çekerseniz burada dururuz. Aksi takdirde parti tüzüğüne aykırı davramyacağım. Bekliyorum” dedi.

Kongre Başkanı SYRİZA’nın Parlamento Grup Başkanı Socrates Famelos, liderlik seçiminin yapılmamasını önererek, partinin bölünmesinin önüne geçilebileceği görüşünü savundu. Pazar günü yapılan oylamada liderlik seçiminin yapılmamasına karar verildi. Adaylığını geri çeken Yerovasili bu kararı saygıyla karşıladığını söyledi.

Kongreden çıkan karar sonrası Kasselakis, “Yeter arkadaşlar, maskeler düştü. Seçime gitmiyoruz. İleri gidiyoruz” dedi.

Yaşanan gelişmeler sonrası SYRIZA’yı iktidara taşıyan ve daha sonra ana muhalefet partisi konumuna düşüren başkan Çipras’ın parti içindeki etkinliği hakkında tartışmalara neden oldu. Lider değişikliğine gitmeyen SYRIZA için Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri belirleyici olacak gibi gözüküyor.

Radikal Sol’un ana muhalefette kalıp kalamayacağı parti liderliği koltuğunu da etkileyecek.

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