Putin'den Erdoğan'a doğum günü telefonu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Erdoğan’a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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