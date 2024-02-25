Burkino Faso'da kiliseye yapılan saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti
Burkina Faso’da kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Afrika ülkesi Burkina Faso’nun Seno eyaletinde yer alan Essakane köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Terör saldırısı olarak nitelendirilen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Dori Piskoposluğuna bağlı papaz Jean-Pierre Sawadogo yaptığı açıklamada, "Essakane köyü Katolik cemaatinin bugün, 25 Şubat'ta pazar duası için toplandıkları sırada uğradıkları terörist saldırıyı dikkatinize sunuyoruz" dedi.
Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı.