Nijer'de Terör Saldırısı, 4 Asker Öldü

Nijer'de gerçekleştirilen terör saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi. Yetkililer, saldırının ardından 29 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Nijer'de Terör Saldırısı, 4 Asker Öldü

Nijer’in Tillaberi bölgesinin Kossey Gossou mevkisinde konuşlu askeri birliğin, terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, saldırı sonrası düzenlenen operasyonda 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bu saldırının Tillaberi bölgesinde aralık ayında düzenlenen dördüncü saldırı olduğunu kaydetti.

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Kaynak: DHA

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