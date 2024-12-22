Nijer'de Terör Saldırısı, 4 Asker Öldü
Nijer'de gerçekleştirilen terör saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi. Yetkililer, saldırının ardından 29 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Nijer’in Tillaberi bölgesinin Kossey Gossou mevkisinde konuşlu askeri birliğin, terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yetkililer, saldırı sonrası düzenlenen operasyonda 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bu saldırının Tillaberi bölgesinde aralık ayında düzenlenen dördüncü saldırı olduğunu kaydetti.
Kaynak: DHA
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