Nijer’den ‘BBC’ Hamlesi! Yayınlarını Askıya Aldı, 3 Ay Sürecek

Nijer İletişim Bakanlığı, BBC'nin yayınlarının "yalan haber" yaptığı gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu. Açıklamada, yayınların 3 ay süreyle durdurulacağı ifade edildi.

Nijer’den ‘BBC’ Hamlesi! Yayınlarını Askıya Aldı, 3 Ay Sürecek

Nijer İletişim Bakanlığı, alınan yeni bir kararı duyurdu. BBC'nin yayınlarının "yalan haber" yaptığı gerekçesiyle askıya alındığı, yayınların 3 ay süreyle durdurulacağı ifade edildi.

Nijer’den ‘BBC’ Hamlesi! Yayınlarını Askıya Aldı, 3 Ay Sürecek - Resim : 1

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada BBC'nin yaptığı yayınlarla "kamu huzurunu ve askerin moralini bozmayı" amaçlayan yalan haber yaydığı belirtildi.

Nijer'de Temmuz 2023'te yapılan askeri darbe sonrasında France 24 ve RFI'den sonra yayını durdurulan üçüncü kuruluş BBC, oldu.

Kaynak: AA

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